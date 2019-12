Zwollenaar blijft in cel voor drugslab Leeuwarden

Een 52-jarige man uit Zwolle blijft voorlopig in de cel zitten, omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij een drugslaboratorium in Leeuwarden.

Het Openbaar Ministerie Noord Nederland meldt via Twitter dat de verdachte uit Zwolle nog minimaal twee weken in hechtenis blijft. Een tweede verdachte, een man uit Triemen, is door de rechter-commissaris op vrije voeten gesteld, maar hij blijft wel verdachte. Vorige week vond de politie een drugslab in een loods aan de Ceresweg in Leeuwarden.

Miljoenen

De politie heeft aanwijzingen dat de productie van amfetamine (speed) medio 2019 is opgestart in het drugslab in Leeuwarden. Bij de ontmanteling is 80 liter vermoedelijk eindproduct aangetroffen met een straatwaarde van 80.000 euro. De schatting is dat er zo’n 300 kilogram amfetamine per week kon worden geproduceerd. De waarde hiervan is enkele miljoenen euro's.

Twee panden in Zwolle

De politie deed vorige week invallen bij vijf woningen en bedrijfspanden in Zwolle, Triemen en Leeuwarden. In Zwolle werd op twee plaatsen een pand doorzocht. Het drugslaboratorium in Leeuwarden was op het moment van de inval niet in productie. Het werd ontmanteld door de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO).