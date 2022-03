Zwollenaar blijft vastzitten vanwege nachtelijke steekpartij op Ceintuurbaan

De 26-jarige Zwollenaar die zondagochtend opgepakt werd vanwege een steekpartij in Zwolle, blijft nog vastzitten. De politie probeert ondertussen helderheid te krijgen over wat er precies gebeurd is rond de kruising van de Meppelerstraatweg en de Ceintuurbaan. Bij de steekpartij raakte een 26-jarige man uit Hoogeveen gewond.

,,Op dit moment kunnen we nog geen verdere details geven, het onderzoek is in volle gang. De verdachte zit nog vast’’, meldt woordvoerder Simone van Dijk. ,,De collega’s hebben even de tijd nodig om uit te zoeken wat er exact voorgevallen is.’’

Enorm gebied

Dat is ook niet zo gek, want de plaats delict waar sporen onderzocht worden, mag enorm genoemd worden. Net aan het einde van de uitgaansnacht ontstond er ruzie op de kruising onderaan de afrit A28 Zwolle Noord. Het gebied werd voor uren afgezet. Verkeer kon de Ceintuurbaan niet gebruiken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De doorgaans drukke weg was dicht tot voorbij de kruising met de Meppelerstraatweg. Een deel van het Esso-tankstation was afgesloten. Ook de Anthonie Heinsiusstraat, een deel van de Pieter Steynstraat en de Caspar Fagelstraat werden met linten afgezet. Overal op straat stonden gele bordjes om sporen vast te leggen.

Bloedspoor

Het meest in het oog springende spoor is een bloedspoor, dat op allerlei plekken op straat en een toevallig passerend taxibusje aangetroffen wordt. De Hoogevener is naar het ziekenhuis gebracht. De politie pakte enkele uren later de Zwollenaar op. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte.

Over de aanleiding van het steekincident is nog weinig bekend. Volgens een getuige zouden mensen in de grijze auto die bij het tankstation stond, ruzie hebben gekregen en is dat ontaard in een steekincident midden op de kruising.