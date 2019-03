Zwollenaar: Brandstichting met molotovcocktail was gerichte aanslag op mijn leven

Hij staat voor de deur van zijn huis. De kleding die hij aanheeft draagt hij al drie dagen, hij kon tot zondag eind van de middag zijn woning niet in. De deur is er overigens net weer ingezet door iemand van verhuurder DeltaWonen. Zijn woning is aan de buitenkant op veel plekken verbrand. Ook de trap is zwart. Of hij weet wie de dader is? ,,Ja.’’ De reden voor de vermoedelijke aanslag? Een conflict in de relationele sfeer, zegt Dinkelberg. ,,Bang ben ik niet, maar wel zwaar teleurgesteld. In de politie en ook in alle mensen die nu dingen over mij roepen. Alsof ik een gangster ben. Dat ben ik niet. Ik ben wel een bandiet geweest, maar niet meer. Ik creëer geen problemen.’’