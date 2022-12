Zwollenaar drinkt uit gezelligheid - totdat het ongezellig wordt (en hij zijn vrouw en agenten bedreigt)

Letterlijk dagenlang in de kou zitten door ketelpro­ble­men: monteurs hebben geen tijd

Installatiebedrijven in de regio kunnen het werk nauwelijks bijbenen. De vraag naar onderhoud van cv-ketels is de laatste tijd enorm en dat zorgt voor lange wachttijden. Er is een groot tekort aan bekwame installateurs, waardoor mensen vaker zelf gaan hobbyen.

13 december