Zwollenaar duikt succesvol in mascottepakken

Joris was voorbestemd om het bedrijf van zijn ouders Gergorius en Annet Halman voort te zetten dat decennialang huist aan Herenweg 2 in Zwolle: Kostuumhuis Kalf. Zittend tussen honderden kostuums, pakken en jurken, zegt hij: ,,Wij maken en verhuren kleding. Van maatkostuums tot clownspakken. Voordat ik de zaak overnam, wilde ik iets toevoegen van mezelf, mijn stempel drukken."

Al zoekende kwam hij zes jaar geleden uit op mascottepakken. ,,Wij verhuurden dierenpakken, maar niet specifiek mascottepakken. Omdat daarvan slechts twee Nederlandse aanbieders waren, wilde ik kijken hoeveel rek er in die markt zat. Ik kocht de domeinnaam mascottepakken.com en een berenpak uit Frankrijk dat ik op de site zette als 'Showbeer Bo'. Ik kwam op die naam toen ik naar shownieuws keek met Beau van Erven Dorens."

Succes

In eerste instantie dacht Halman aan inkoop en verhuur, toen Heineken belde, drie weken nadat de site in de lucht was. ,,Of ik voor een duurzaamheidsproject mascottepakken kon maken in de vorm van een gloeilamp en een computer. Eerlijk gezegd had ik geen idee, maar ik nam de opdracht aan. Achteraf tegen te laag tarief, er ging veel meer tijd inzitten dan gedacht. Maar goed, het lukte en ik voelde: hier zit een markt in."

Vier jaar geleden nam Halman de zaak over en de opdrachten voor mascottepakken namen toe. Zo maakte hij twee jaar geleden de mascotte van PEC Zwolle. ,,Zwolfje was versleten en ik benaderde ze om een nieuwe te maken. Het moest een vriendelijkere, cartoonachtige wolf worden dan de vorige. Het lastige van voetbalmascottes is vaak de discussie. Ze zijn bedoeld voor kinderen, maar maken volwassen fans niet altijd even blij."

Variatie

Wat hem bevalt aan mascottepakken: ,,Je ontmoet veel verschillende mensen en doet veel verschillende dingen. Zo maakte ik Happy, een pak in de vorm van een Happy Meal-doosje, voor McDonalds. En voor stichting Jongeren Op Gezond Gewicht pakken in de vorm van een komkommer, een tomaat en een wortel. Ook maakte ik de 2theloo-figuren Loois & Looisa voor de toiletketen van Shell, een pandabeer voor een Chinees restaurant en een apenpak en een bananenpak voor een gayclub. Als mensen er maar blij van worden, toch?" Wijzend op een groot kikkerhoofd: ,,Dat is een mascotte die ik maakte in opdracht van een Tsjechische campingketen die in reparatie is."

De pakken variëren van zo'n duizend tot drieduizend euro. ,,Het is maatwerk en het betreft vaak getrouwe weergaven van miniaturen. Dat luistert nauw, een kleine afwijking kan het pak uit zijn verband trekken. En hoe meer details, hoe meer uren erin zitten" Gelijkertijd moet het praktisch zijn. Zie het incident met Oranjemascotte Dutchy waarvan de drager onwel werd door de hitte en werd afgevoerd. ,,Daarom breng ik in warme pakken ventilatie aan. Ook bevestig ik rugzakjes met water en een drinkslangetje."

Ruimtegebrek

Behalve maatwerk, is ruimtegebrek een uitdaging. ,,Mijn vriendin en ik zouden ons huis niet teveel in beslag laten nemen door de pakken. De woonkamer en slaapkamer moesten vrij blijven. Ik bedoel; we hebben alleen al zeventig verschillende paashaaspakken." Niet dat er één tussen hen in kwam liggen, maar: ,,Televisie kijken in de woonkamer ging bijna niet meer door de dozen. Mijn ouders zijn trots op me, maar minder blij dat ik de grote zolder van hun woonhuis heb geconfisqueerd."

Momenteel is Halman in zijn atelier bezig met mascotte Woudje van voetbalclub Excelsior. Binnenkort gaat hij met zijn collega's aan de slag met drie uilenpakken voor Royal Antwerp FC, de oudste profvoetbalclub uit België die speelt in het roemruchte Bosuilstadion. ,,Die opdracht kon ik binnenhalen dankzij Kids Marketeers waarmee ik samenwerk en voetbalclubs benader." En zijn persoonlijke wilskracht, blijkt uit Halmans relaas over de afspraak in Antwerpen. ,,Die werd gemaakt in de drukste periode van het jaar qua reguliere kostuumverhuur. De timing was niet ideaal, maar ik wilde de opdracht per se binnenhalen. Tijdens weercode rood ben ik die dag naar België gereden en heb de opdracht binnengehaald. Want ik heb een nieuwe markt aangeboord die ik niet meer loslaat."