Zwollenaar gebruikte 'kinderporno als medicijn'

Tegen een 57-jarige Zwollenaar is donderdag 15 maanden cel waarvan 8 maanden voorwaardelijk geëist voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. ,,Het was een medicijn tegen de storing in mijn hoofd.''

John B. sprak honderduit over de honderden kinderpornografische afbeeldingen en filmpjes die hij eind 2013 op zijn computer kreeg. Zijn interesse was gewekt en eens in de halfjaar kreeg hij de behoefte op zijn computer de foto's en films te bekijken. Via een chatprogramma verspreide hij het materiaal ook, zei hij. ,,Maar dan als er om gevraagd werd.'' Daarna verdween zijn behoefte weer voor een periode. Dan had het 'medicijn tegen de storing in zijn hoofd' weer gewerkt. ,,Ik heb gevoelens van walging en schaamte.''

Belgen

Wat B. niet wist, was dat de Belgische politie hem al op het spoor was. Hij had via een chatprogramma kinderporno in dat land verspreid. Twee chatters waren hem ook al op het spoor nadat ze tot hun schrik een heftige afbeelding binnen kregen van hem. De politie kwam bij hem langs en nam zijn computer in beslag. Daarom stonden 480 afbeeldingen en 253 filmpjes. Het gaat om kinderporno met zeer jonge, Aziatische meisjes. In een geval ging het om een 3-jarig kind, zei de officier van justitie.

Verwerpelijk

De officier benadrukte dat B. ook na het binnenhalen van de honderden bestanden in 2013 actief zocht naar kinder- en dierenporno. Met het binnenhalen en vooral ook het verspreiden van die beelden hield hij deze 'verwerpelijke industrie waarbij kinderen misbruikt worden', mede in stand. Naast de celstraf moet hij ook verplicht een behandeling ondergaan, vond de officier. De advocaat vond dat laatste ook. B. wordt al behandeld en een celstraf doorkruist dat. ,,Van belang is dat die behandeling wordt voortgezet.'' Volgens de raadsvrouw zijn honderden bestanden gevonden in de digitale prullenbak op de computer van B. Ze vond dat die niet mogen meetellen.