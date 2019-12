Zwollenaar Gerlof getuigt in strafzaak over verspreiding wietolie

Gewichten­trai­ning voor de longen met Zwols sportmas­ker

7:00 Ademhalen kost ineens een stuk meer kracht, merk ik nadat ik het Power Spark-masker over mijn neus en mond heb geschoven. Dat is precies de bedoeling van dit trainingsmasker, legt bedenker Jefreïn Angela (26) uit. ,,De spieren die we gebruiken om adem te halen, zijn de minst getrainde van ons lichaam. Met het masker wordt je training ineens een stuk intenser. Het is een soort gewichtentraining voor je longen.”