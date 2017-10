Zwollenaar grijpt naast Libris Geschiedenis Prijs

Aangeslagen na dubbel onheil dat Stedelijk Museum Zwolle treft

28 oktober Het is - zacht uitgedrukt - nogal een roerige periode voor iedereen die betrokken is bij het Stedelijk Museum Zwolle. Amper twee weken na de fatale brand blijkt de schade aan de collectie groter dan gehoopt. En dat terwijl de werknemers nog middenin het rouwproces zitten over de sluiting van het museum, want daarover was uitgerekend op de avond van de brand een besluit gevallen.