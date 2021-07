Zwollenaar heeft geen actieve herinnering aan ernstig ongeval op A50 bij Epe: ‘Was hij met zijn iPhone bezig?’

Wat ritselt daar? Drie kittens gevonden in doos bij ondergrond­se container in Zwolle

1 juli Jonge katten die gedumpt worden in een doos. Het is een tafereel dat volgens het dierenasiel elk jaar rond deze tijd te zien is. Gisteren was het raak bij een ondergrondse container aan de Jofferenlaan in Zwolle.