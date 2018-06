Zwollenaar herkent 73 jaar na dato zichzelf op bevrijdingsfoto: 'Dat jochie bovenop de tank, dat ben ik'

Twee keer per dag gaat vervoer van verdachten fout

8:00 Elke dag lopen gemiddeld twee rechtszittingen in de soep omdat de gedaagde nog in de cel zit of bij de verkeerde rechtbank wordt afgeleverd. En zo gaat het al twee jaar lang. De Raad voor de Rechtspraak is de communicatiestoringen tussen justitie en de dienst die verdachten vervoert helemaal zat.