Zwollenaar in spookstad Milaan: ‘De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn’

,,Ik moet ophangen”, zegt Van der Spoel als we haar bellen. ,,Ik sta nu in een supermarkt in Milaan. Je mag niet stilstaan op straat en telefoneren.” Als ze weer thuis is in haar huis in hartje Milaan vertelt ze over de situatie in Italië. ,,De politie is overal op straat aanwezig. Inwoners krijgen een bekeuring als ze zich niet aan de regels houden. Je mag alleen in je eentje naar de supermarkt of apotheek gaan als je kan bewijzen dat dit noodzakelijk is. De hele nacht hoor je sirenes van ambulances.”