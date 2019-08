Zwollenaar Jan Verheijen speelde ooit tegen Maradona: ‘Maar z’n shirt ben ik kwijt’

Maar weinig Nederlanders kunnen zeggen dat ze ooit tegen Diego Maradona hebben gevoetbald, de Argentijnse voetbalvedette over wie momenteel een documentaire in de bioscopen draait. Zwollenaar Jan Verheijen had dat geluk wel. Op 10 januari 1982 speelde hij in Hongkong met Seiko een oefenduel tegen het Boca Juniors van ‘Pluisje’. ,,Ik kreeg na afloop zijn shirt, maar waar die nu is?”

,,Al bij de warming-up was het hele stadion op zoek naar een klein mannetje. Maar hij was er niet. Pas toen iedereen al bezig was, kwam hij op z’n gemak de catacomben uit. Balletje aan z’n voet, veters los, sokken op z’n schoenen. Zo naar de middencirkel, waar hij precies hetzelfde deed als die bekende warming-up van hem, weet je wel. Schouder, kop, knie, borst. De bal heeft denk ik een kwartier de grond niet geraakt. Op een gegeven moment legt ’ie vijf ballen op dertig meter van de goal, de rest van Boca was al naar binnen. Alle vijf, met links, strak in de kruising. Waanzinnig! Nooit zoiets gezien. Onze warming-up stelde niks meer voor, we keken alleen maar naar wat Maradona deed. Theo de Jong, die in 1974 nog de WK-finale speelde, zei alleen maar: ‘Wat is dit? Wat is dit?!’”

Nederlanders in Hongkong

,,We hadden een behoorlijk Nederlandse enclave in Hongkong bij Seiko. Meneer Wong, de eigenaar van Seiko, de voetbalclub en het horlogemerk, wilde voetbal op de kaart zetten daar. Dus hij haalde als trainer George Knobel, oud-bondscoach van Nederland. Knobel nam een sloot Nederlanders mee. Dick Nanninga, Gerrie Mühren, Theo de Jong, Joop Wildbret. En ik liep er ook tussen. Ik kon alleen maar hard lopen en voorgeven. Dick en Gerrie kopten ze wel binnen. Een fantastisch avontuur daar. Ik heb er twee jaar gezeten, toen wilde ik terug naar de familie.”

,,Al maanden voorafgaand aan het duel stonden de kranten vol over de komst van Maradona. Hij speelde toen nog in Argentinië, maar iedereen kende hem. De toekomstige wereldster, de Messi van toen. Zelf zag ik hem op tv, in die Argentijnse heksenketels. Deze wedstrijd wilde iedereen spelen, ook al was het slechts een oefenduel in de tour door Azië van Boca. Ik heb me nog speciaal in Nederland laten behandelen aan mijn knie, twee weken eerder vloog ik op en neer. Ik móest spelen. Voor de wedstrijd bouwden ze nog een extra tribune bij het stadion. Er konden zo’n 30.000 toeschouwers in, ik denk dat er 45.000 zaten. Ze zaten overal. In de boom, de telefoonmast, weet ik het allemaal.”

Voor schut gezet

,,De wedstrijd begint, en wij durfden hem allemaal niet aan te vallen. We werden voor schut gezet, stonden vooral te kijken naar hoe Diego voetbalde. Tot Theo zei: ‘Nu is het genoeg’. Toen kregen we wel wat spelaandeel. Maar Maradona was zó handig met de bal. Op een gegeven moment wilde ik hem nog een tikkie geven, speelt ’ie me zo door de stokken heen, haha! De klerelijer.”

Shirtje

,,Na afloop kreeg ik zijn shirtje. Waarom weet ik niet, maar nu ik die beelden zo terugzie, was het waarschijnlijk omdat ik het dichtste bij hem stond bij het laatste fluitsignaal. Dat had ik nooit verwacht. We hebben niet echt woorden gewisseld. Ik gaf hem een klauw, en weg was ’ie. Direct vijftien man om hem heen, zoals de hele tijd. Hele entourage, beetje louche figuren. Er stonden ook direct auto’s klaar, we hebben hem niet meer gezien. Ook niet bij het diner met beide teams ’s avonds.”

,,Toen ik terugkeerde naar Nederland, gingen alle spullen in zo’n zeecontainer mee. Maar het shirt van Diego zat in mijn handbagage. Daar hechtte ik wel waarde aan. Uit mijn carrière heb ik mijn eerste schoenen nog wel, een shirtje van Feyenoord, maar dat shirt, daar zit echt emotionele lading aan. Maar zoals het dan gaat; neefjes en buurjochies gaan spreekbeurten over voetbal houden, die geef je wat spullen mee om te laten zien. Bijna alles kwam weer terug, behalve het shirt van Maradona. Binnen een jaar was ik ’m al kwijt. Tja… Zonde, maar de herinnering blijft.”

,,Ik heb in Nederland de beker gewonnen, heb bij Cruijff aan tafel gezeten, maar dit is het grootste dat ik heb meegemaakt. Ik heb tegen Maradona gespeeld. Diego. Armando. Maradona. Kolere…”