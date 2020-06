Zwollenaar knalde door rood en reed een voetganger dood: werkstraf, voorwaardelijke celstraf en rijontzegging

Het ongeval gebeurde in de nacht van zondag 27 januari 2019. A. reed in zijn Volkswagen Polo over de Zwartewaterallee. De snelheidslimiet is daar 50 kilometer per uur, maar volgens het politieonderzoek moet A. 83 tot 89 kilometer per uur hebben gereden vlak voor het ongeluk. Zelf ontkende A. dat tijdens de rechtszaak. Op de kruising met de Monteverdilaan botste A. op de voetganger.