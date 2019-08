Zwollenaar krijgt celstraf voor mishandeling ex-vrouw met bus haarlak

Veertien dagen cel waarvan elf dagen voorwaardelijk legde de politierechter hem dinsdagmorgen op. Hij en zijn inmiddels ex-vrouw lagen in een klassieke vechtscheiding. Ruzies liepen veelal uit in geweld over en weer. Het liep uit de hand op 18 maart vorig jaar. De vrouw ging over de schreef, erkende ze, en wierp een bus haarlak richting het hoofd van S. Ze mikte raak: de man hield er een forse snee aan over. Maar ook hij beschikte over een uitstekende werptechniek. De vrouw werd vol in het gelaat geraakt, blijkt uit een foto uit het letselrapport. Een arts onderzocht een mogelijke breuk in de oogkas. Een breuk zat er niet, maar onder het oog zat een flinke bloeduitstorting. Nadat zijn toenmalige vrouw een verkeersongeval had gehad, kwamen de pesterijen, legde S. uit. En die werden van kwaad tot erger.

Contactverbod

Toen hij na het incident in maart een contactverbod kreeg opgelegd, maakte ze het S. moeilijk zich daar aan te houden, zei hij. Op 8 september stond ze bij hem voor de deur. Later kwam hij haar in de stad tegen en pakte hij haar bij de armen. ,,Ik zei dat ze me met rust moest laten.’'