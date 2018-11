Zwollenaar mag aandeel kopen in nieuwe zonneparken

Om iedereen te informeren begint de Blauwvinger Energie samen met ZonnepanelenDelen.nl een campagne. Dat is begin volgend jaar. Wie belangstelling heeft, kan zich nu al aanmelden, maar vooralsnog vrijblijvend. Dat gaat via de site www.zonnepanelendelen.nl/zwolle.

De gemeente Zwolle verwacht dat inwoners straks ook stroom kunnen afnemen van de parken. Wie in de buurt woont van de twee plassen kan daarvoor een installatie aanschaffen via GroenLeven. Dat is dan tegen kostprijs. Zodra de panelen in werking zijn, stort GroenLeven ook regelmatig geld in een nieuw - nog op te richten - fonds. Van daaruit krijgt de coöperatie Blauwvinger Energie ook geld voor projecten.