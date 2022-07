Zwollenaar Mart slaapt nauwelijks (en dat komt ook door zijn giga verzameling op Urk)

MET VIDEO ‘Wapenstil­stand’: Zwolse showband Jubal mag voorlopig in pand blijven ondanks ‘slechte schoonmaak’

Grote opluchting bij Jubal. De Zwolse showband zou vanwege slecht schoonmaken per direct moeten vertrekken uit het gebouw in de wijk Diezerpoort waar al ruim twintig jaar wordt gerepeteerd. Onlangs kwam er goed nieuws in een gesprek met de pandeigenaar: de komende 1,5 jaar blijft er het geluid van drums en trompetten klinken.

