Zwollenaar Martijn Koning sluit het jaar af op RTL 4: ‘Microfoon, kruk, glas water en lekker grappen maken’

Koning (40) groeide op met het fenomeen oudejaarsconference. ,,Toon Hermans, Youp van 't Hek. Ik weet nog dat we de oudejaarsconference van 1988 in de auto helemaal hebben gedraaid. Onderweg naar de camping in Frankrijk’’, vertelt de geboren Zwollenaar, die op RTL het stokje overneemt van Guido Weijers. Het zijn dan ook zulke namen die hij als voorbeeld ziet. ,,We gaan in een klassieke conference het jaar doornemen. In mijn shows heb ik altijd een probleem gehad met allerlei dingen erbij halen. Maar die terugblik op 2019 moet niet een soort PowerPoint-presentatie worden. Microfoon, kruk, glas water en lekker grappen maken. Dat is de bedoeling. Het moet ook een show zijn waarbij je tussendoor een pindaatje kan eten of even naar de wc kunt gaan. Geen diep, ingewikkeld verhaal. Gewoon lachen geblazen. Zonder pretentieloos te willen zijn hè.’’