Zwollenaar met duivelshoorntjes krijgt cel voor beledigen agent

Politie­macht op de been na overlopen inbreker in Zwolle

10:42 Een inbreker is donderdagochtend betrapt in een woning aan de Spinhuisbredehoek in Zwolle. Binnen de kortste keren was veel politie ter plaatse, maar de verdachte is niet aangetroffen. De politie is nog bezig met het onderzoek.