Zwollenaar met pillen betrapt

GroenLinks Zwolle wil meer invloed burgers

11:03 De afstand tussen het gemeentebestuur en de Zwollenaren is te groot. De gemeente moet veel meer gebruik maken van de goede ideeën die in de stad leven. Bij veranderingen moet de gemeente veel vaker met burgers in gesprek. Dat schrijft GroenLinks Zwolle in het verkiezingsprogramma dat dit weekend is gepresenteerd.