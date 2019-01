Zwollenaar met psychische problemen houdt studente in haar kamer vast

ZWOLLE – Een studente deed nietsvermoedend de deur open van het complex waar ze woonde in Zwolle en belandde vervolgens in een huiveringwekkend avontuur. Een man met een groot mes bij zich drong naar binnen, volgde haar tot in haar kamer en had een briefje bij zich waarin stond dat hij een handgranaat bij zich droeg.

,,Pas later besefte ik wat ik haar aangedaan heb’’, verklaart de veertigjarige Abu B. een half jaar later voor de rechtbank in Zwolle. Hij hoort er dertig maanden cel tegen zich eisen, waarvan tien voorwaardelijk met de verplichting zich op te laten nemen in een forensische kliniek voor maximaal twee jaar.

Hij erkent dat er in die tijd behoorlijk wat mis met hem was. Hij had al een psychiatrische geschiedenis van zeker tien jaar achter de rug, met af en toe gedwongen opnamen. ‘Psychotische kwetsbaarheid’, stelde een psychiater vast, waarvoor B. medicatie kreeg. Maar hij gebruikte daarnaast ook cocaïne, een combinatie die absoluut funest is.

Op 21 juni vorig jaar was de man gefrustreerd, had het gevoel dat hij niet gehoord werd. ,,Ik had last van bijwerkingen van de medicijnen, ik wilde een second opinion. Ik was wanhopig.’’ De studente moest het ontgelden. In haar kamer werd ze in een hoek van haar kamer neergezet. Hij drukte haar de mond dicht om te voorkomen dat ze ging gillen. En op het briefje stond dat de indringer de pin uit de handgranaat zou trekken wanneer ze zou gaan schreeuwen.

Ten slotte wist de jonge vrouw via een raam naar het dak te ontsnappen, waar ze luidkeels om hulp riep. Een paar passanten deinsden weg, omdat de vrouw riep dat haar belager een mes had. B. was intussen naar zijn eigen kamer in een begeleid wonen-project gegaan in de buurt van het studentencomplex in het centrum van Zwolle. Daar wist de politie hem al gauw te vinden. Sindsdien zit de man vast, nu zo’n zeven maanden.

Iedereen in de rechtszaal is het erover eens: de man mag nooit meer cocaïne gebruiken in combinatie met de medicijnen. Zijn advocaat zegt dat de controle daarop in het begeleid wonen- project absoluut onvoldoende is geweest. De hoop is nu gevestigd op een langdurige behandeling in een kliniek in Franeker, en daarna intensieve begeleiding.