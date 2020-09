Zwollenaar met strafblad van 38 kantjes richt bloedbad aan na verbroken relatie: ‘Ik maak jullie allemaal kapot’

update Vrouw zwaarge­wond door explosie in hal Zwols huis, politie roept daders ‘laffe daad’ op zich te melden

12 september Een bewoonster van de Puntmos in de Zwolse wijk Stadshagen is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt nadat er vermoedelijk zwaar vuurwerk door de brievenbus was gegooid. De politie sluit niet uit dat er een conflict achter zit en roept de daders van ‘deze laffe daad‘ op om zich te melden.