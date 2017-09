Zwollenaar na 15 dagen nog steeds niet terecht

De 56-jarige Gerhard van Huet die sinds 21 augustus wordt vermist, is nog niet terecht. ,,We hebben gewoon geen enkel aanknopingspunt waaruit duidelijk wordt waar hij is'', vertelt zijn zoon Sonny van Huet.

Woensdag 23 augustus werd Van Huet nog gezien in de buurt van Holten, maar sindsdien ontbreekt ieder spoor. ,,We gaan achter elke aanwijzing aan die we binnenkrijgen'', laat Sonny weten. Maar tot nu toe heeft dat weinig opgeleverd. ,,Iemand die denkt mijn vader gezien te hebben, belt de politie. Vervolgens worden wij gebeld, maar dan ben je al bijna een uur verder. Dan loop je hem mis.''

Sonny is zelf ook actief op zoek naar aanknopingspunten om zijn vader te vinden. ,,Ik maak elke avond toch even een wandeling door het bos met de hond.'' Ook gaat hij veel achter reacties aan die hij binnenkrijgt vanuit zijn omgeving.

Aanwijzingen

De politie heeft veel contact met de familie over de vermissing en is bezig met het opsporen van de Zwollenaar. ,,We volgen een aantal dingen. Bijvoorbeeld of hij zijn telefoon bij zich heeft en of hij gebruikmaakt van zijn bankrekening'', legt een woordvoerder van de politie uit. Deze zoekmethode heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd.

Vijfde keer

Het is de vijfde keer dat Van Huet is verdwenen. Sonny: ,,De langste periode dat mijn vader hiervoor vermist is geweest, is 8 dagen. Nu zijn het er 15.'' Bij eerdere vermissingen kwam Van Huet één keer zelf terug. De andere keren werd hij gevonden door de politie.