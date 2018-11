Zwollenaar onderkoeld na plons in vijver

De melding dat er een persoon in het water lag kwam rond zes uur binnen. Omdat het water in de vijver niet diep is, hoefde de brandweer niet met duikerspakken zelf het water in. ,,De man kon er alleen op eigen kracht niet meer uitkomen’’, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland. Met hulp van de brandweer lukte dat wel. Volgens de woordvoerder heeft de man ook niet lang in het water gelegen, maar is hij voor de zekerheid toch naar het ziekenhuis vervoerd. Op dit moment is niet duidelijk hoe de man in het water terecht is gekomen. Ook zijn leeftijd is niet bekend.