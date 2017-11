Zwollenaar ontkent drugshandel: 'Ik verkocht alleen tabletteermachines'

Een 33-jarige Zwollenaar die in verband wordt gebracht met drugslaboratoria in Baarn en Nijeveen zegt slechts een verkoper te zijn van tabletteermachines. In loodsen in Zwolle zijn lab-spullen en amfetaminen aangetroffen voor de productie van xtc.

Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Zwolle. De politie krijgt in februari 2014 de melding dat er een drugslab in een loods op de Baileystraat zou staan. Uit buurtonderzoek blijkt dat er 's nachts activiteiten plaats hadden, er stonden vaak auto's met buitenlandse kentekens en er werd met blauwe vaten chemicaliën gesjouwd.

Chemicaliën

De loods is van K. en buiten treffen ze zijn Opel Vectra. Er wordt ook een inval gedaan in een loods in de Telfordstraat en in zijn huis. Overal treft de politie onderdelen van machines en chemicaliën die bij de productie van synthetische drugs gebruikt kunnen worden. Leon K. wordt ook in verband gebracht met drugslaboratoria in Baarn en Nijeveen die in 2011 en 2013 zijn opgerold. De man wordt het plegen van voorbereidingshandelingen voor de productie van harddrugs verweten. Maar in de loodsen wordt niet één pil aangetroffen.

K. presenteerde zich als een handelaar die met duizenden euro's aan contanten op zak machines in- en verkocht. Het was legaal wat hij deed: hij had onder meer de Technische Universiteit Delft als een van zijn klanten. Dat hij bij de inval 10.000 euro contant op zak had, zei niets. ,,Dat is toch peanuts'', zei hij. Dat er sporen van synthetische drugs op een van de machines is aangetroffen, kon hij niet verklaren. Een stempel uit een tabletteermachine van hem is gebruikt voor xtc-pillen die in Kampen zijn aangetroffen.

Contact met rechercheur