Zwollenaar opgepakt naar aanleiding van drugsonderzoek

De politie is in januari een drugsonderzoek gestart nadat er meerdere berichten van drugsdeals binnenkwamen. Het onderzoek liep in de eerste plaats in de Kruidenwijk in Nijverdal. Op donderdag 25 juni is in dit onderzoek een 20-jarige man uit Zwolle aangehouden voor het dealen van drugs. Dat laat de Politie Hellendoorn weten in een Facebookbericht.