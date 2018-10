Zwollenaar opgepakt voor pinberoving op Melkmarkt

Update | Video Opnieuw ellende op A28 na ongeval, weg was net weer vrij

17:59 Twee rijstroken op de A28 richting Amersfoort zijn afgesloten na een ongeval op de IJsselbrug bij Zwolle. Verderop is vlak voor zes uur ook weer een ongeluk gebeurd. De verkeerschaos in en rond Zwolle was net opgelost, na eerdere ongevallen op de snelweg. Het verkeer stond beide kanten van de A28 stil en dat had ook gevolgen voor het verkeer in de stad.