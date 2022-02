Zwollenaar overhoop met Kadaster over 40 vierkante meter tuin

Na 33 seconden rood licht negeren én veroorza­ken zwaar ongeluk in Zwolle levert ‘drukke ondernemer’ geldboete op

Een 51-jarige ondernemer uit buurtschap Vinkenbuurt bij Ommen is door de rechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1500 euro. Die heeft de man gekregen omdat hij met zijn bestelbus op een druk kruispunt in Zwolle doorreed terwijl het verkeerslicht al 33 seconden op rood stond. Een motorrijder is daardoor zwaargewond geraakt. De ondernemer hoeft zijn rijbewijs niet in te leveren.

11 februari