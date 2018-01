Zwollenaar raakt uit ‘sensatiezucht’ betrokken bij ripdeal

Er zou een vechtpartij komen tussen twee mensen en de negentienjarige M. A. uit Zwolle had wel zin in een ‘beetje sensatie’. ,,Ik stond erbij en ik keek ernaar'', zegt hij deze dinsdag voor de rechtbank in Zwolle. Door zijn zucht naar wat vertier zit hij inmiddels wel zo’n acht maanden in voorarrest en heeft hij de start van zijn opleiding in oktober gemist.

Op 7 mei vorig jaar bezocht de jongeman zijn ex-vriendin in een flat in de Palestrinalaan. En passant nam hij twee gabbers in zijn auto mee: die hadden het gemunt op een drugsdealer in dezelfde flat, wist A. Waarom er ruzie was, werd niet duidelijk. Het drietal wachtte het slachtoffer op bij de lift, sloeg hem neer en beroofde hem van zijn pet, een telefoon, horloge, autosleutels en 450 euro. A. wilde die vechtpartij wel eens zien, meer niet, is zijn verklaring.

Een paar dagen later werd hetzelfde slachtoffer in de binnenstad achterna gezeten door de man met wie hij ruzie heeft, gevolgd door A. die op zich niets met het conflict te maken had. ,,Want ja, bij ons werkt het zo, wanneer iemand ruzie heeft dan help je elkaar.'' Zijn maat had een messenslijper bij zich, kennelijk als wapen bedoeld. Het slachtoffer vluchtte doodsbang een coffeeshop binnen.

De officier van justitie moet erkennen dat de rol van A. minimaal is geweest, hij is niet degene die geslagen heeft. ,,Maar toch heeft hij wel een aandeel geleverd. Dat het enkel sensatie zoeken is geweest geloof ik niet, hij rende ook achter het slachtoffer aan.'' Hij wijst erop dat de politie hoog heeft ingezet in deze zaak, omdat er juist in die periode veel straatroven en overvallen plaatsvonden in Zwolle, die behoorlijke ophef hebben veroorzaakt. ,,Dat heeft hier niets mee te maken, maar ik noem het toch.''

Reclassering

De verdachte voelt niets voor inmenging van de reclassering. ,,Dan moet ik volgens hun regels gaan leven, dat wil ik niet. Ik kan het zelf wel. Ik moet breken met bepaalde vrienden.'' De aanklager eist acht maanden cel, de tijd die A. in voorarrest heeft gezeten. Daarnaast een half jaar voorwaardelijk, met een contactverbod ten opzichte van de twee vrienden met wie hij op stap is geweest.

De uitspraak is over twee weken.