Zwollenaar redt door hagel beschadigde pompoenen

Eis zeven jaar cel voor overval op Zwolse bloe­men­han­de­laar

12:58 Bij de rechtbank in Zwolle is vandaag zeven jaar gevangenisstraf geëist tegen de 38-jarige Mujib A.G. uit Engeland voor de overval op de Zwolse bloemenhandelaar Gerrit van Ittersum in 2003. Voor justitie staat vast dat A. G. een van de mannen was die de bejaarde Zwollenaar midden in de nacht in zijn eigen huis vastbonden en toetakelden met een mes.