Zwollenaar Rietveld hoopvol na stamcelbehandeling voor progressieve MS in Rusland: ‘Ik wil weer gewoon vader kunnen zijn’

Roeland, hoe gaat het nu met je?

,,Ik kan nu al dingen die ik zes jaar lang niet kon. Ik had bijvoorbeeld spasmes in mijn been. Iedere twintig seconden, dus daar word je knettergek van. Daar heb ik nu geen last meer van. Ook had ik altijd vriesbenen: van mijn knieën tot mijn tenen leek het een diepvries. Nu heb ik weer warme benen. En ik kon mijn benen niet optrekken als ik op bed lag. Nu kan ik met mijn hakken tegen mijn billen. Die dingen zijn voor mij zo geweldig! Progressieve MS is alsof je een soort hel inkijkt die steeds dichterbij komt. Nu kan ik weer omhoog kijken.’’