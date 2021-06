Zwollenaar Seyit dacht aan een gaslek, maar het was een bom: ‘Die jongen was als een zoon voor me’

,,Ik werd wakker, wakker van een hard alarm. En één seconde later... Bam. Een enorme knal.” Seyit Devran (60) hapert even. ,,De overbuurman kwam aanrennen. Hij heeft me naar buiten geholpen. Ik was in shock, maar ik kon nog lopen. Ik dacht dat er een gaslek was.” Hij wijst met een wild gebaar naar een wit, bebloed T-shirt dat hij voor de gelegenheid aan de houten kast in zijn woonkamer heeft hangen. ,,Kijk, ik had allemaal wonden.”