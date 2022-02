Zwollenaar Silas Neumann maakt voorstelling ‘Europadorp’: ‘Zie het als een gemiste kans’

VIDEO Na 20 minuten in de koude Zwolse stads­gracht gelukkig een geslaagde redding: 'Ik dacht aan mijn dochters’

Albert Goldsteen (45) en Bruce Reijnders (20) bedenken zich geen moment als ze in augustus een vrouw in de stadsgracht van Zwolle zien liggen. Ze springen in het water en redden haar leven met hun dappere optreden. Een bijzondere onderscheiding hebben ze vanmiddag gekregen als waardering voor de heldhaftige daad. ,,Het was een impuls om het water in te springen.”

12 februari