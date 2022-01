Zwollenaar stalkte maandenlang zijn ex uit frustratie om einde relatie

Zwollenaar leert techniek van phishing via berichten­dienst Telegram: winst bijna 16.000 euro

Hij had eerst een half jaar getraind via de berichtendienst Telegram, waar hij van anderen leerde hoe je mensen digitaal kunt oplichten. Vervolgens ging de 21 jarige Moreno L. uit Zwolle aan de slag. Hij hengelde naar eigen schatting gedurende een half jaar zo’n 3000 euro per maand binnen.

4 januari