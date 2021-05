Zwollenaar Steven Pleiter, bijna tien jaar druk met de dood: ‘Ons van moord beschuldigen, dat ging echt te ver’

The Dublin House wordt whiskeywal­hal­la van Zwolle: meer dan tachtig verschil­len­de soorten

21 mei Het blijft Iers en groot, maar dan stoppen de overeenkomsten wel zo’n beetje. In het enorme horecapand aan het Bethlehemkerkplein waar jarenlang Sally O’Briens zat, gaat in juni The Dublin House open. Eigenaar Jan Briek kondigt de komst van zijn nieuwe bistro aan met grote, vintage neonletters op de gevel. ,,Een beetje gek en allesbehalve standaard, dus ik vraag me af hoe lang ik ze nog op de gevel heb.’’