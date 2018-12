Zwollenaar Sticks heeft ‘niet echt een gevoel’ bij winst Loden Leeuw voor meest irritante reclame

‘Afvalbak­ken bijplaat­sen is een optie’

13:51 Er bestaat een kans dat verwijderde afvalbakken in Zwolle, tóch worden teruggeplaatst. De gemeente gaat in gesprek met wijkbeheerders en met de ROVA over de vuilnisbakken. Bijplaatsen is een optie, zegt wethouder William Dogger.