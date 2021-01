Zwollenaar verborg 48 kilo zwaar illegaal vuurwerk onder zijn bed: ‘Ik ben verleid door een YouTuber’

Kamps doet recht Drankrij­der riskeert zwaar ongeluk omdat taxi te lang duurt: ‘Het ging regenen, ik was het wachten zat’

15 januari Ronald Kamps schrijft dagelijks over een rechtszaak uit de regio. Niet alleen over de opgelegde straf, ook over het verhaal erachter. De zaak van vandaag gaat over rijden onder invloed én met ongeldig rijbewijs. Want de taxi liet te lang op zich wachten...