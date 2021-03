Zwollenaar veroordeeld voor explosie bij zorgbedrijf Meesterwerk: ‘Ik knal je overhoop en blaas je hele kantoor op’

Flinke tik voor kantoren­markt Deventer en Zwolle door corona

4 maart Deventer en Zwolle horen landelijk tot de grootste verliezers op de kantorenmarkt. In coronajaar 2020 is in Deventer bijna 70 procent minder kantoorruimte verhuurd en verkocht aan andere gebruikers dan een jaar eerder. In Zwolle is vorig jaar 56 procent minder kantoorruimte van gebruiker of eigenaar gewisseld. Ook Apeldoorn hoort tot de verliezers, al is de tik hier minder groot.