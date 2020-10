Zwollenaar Vincent maakt docu van laatste week Giro van Sunweb: ‘Al die wisselende emoties, zo tof’

VideoDe spanning van de Giro d’Italia bij Team Sunweb in beeld vangen. Dat was de afgelopen vier weken de klus van Zwollenaar Vincent Moes (30). Van dichtbij zag hij het het wielerteam het roze verloor, maar wel eindigde met twee man op het podium.

,,Wacht even hoor, ik loop even weg van het podium.’’ Terwijl Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart (Ineos) in Milaan bedolven wordt onder roze confetti, loopt Vincent met zijn camera richting de bus van Team Sunweb. De ploeg startte in het roze, maar bezet na de tijdrit de twee andere treden van het podium. Maar van een sikkeneurige sfeer is volgens Vincent geen sprake.

,,Verre van. Twee man op het podium, dat had ik vooraf niet gedacht. Natuurlijk is het jammer en wil je graag winnen, maar dit is hartstikke mooi. Zo'n jonge gast als Jai (Hindley, tweede in het eindklassement, red.), ik ben d'r wel blij mee.’’ Als cameraman van de wielerploeg stond hij vier weken lang overal met zijn neus bovenop. Van de laatste week maakt hij een documentaire van zo’n 18 minuten.

Quote Die eerste rustdag was een flinke aardbeving. Ik kan morgen­avond zomaar thuis zijn, dacht ik Vincent Moes

Corona-koers

Zijn zevende grote eindronde had bijzondere tinten. Niet in de laatste plaats vanwege corona. ,,Je mist het publiek wel. Zo'n eindhuldiging op het plein hier in Milaan, dat was in 2017 bij de winst van Dumoulin wel anders. Dit is toch een soort anticlimax.’’ Hij maakte onderdeel uit van de bubbel, werd zelf acht keer getest. Sunweb-renner Michael Matthews testte positief en moest naar huis, en ook de hele Jumbo-Visma-ploeg vertrok.

,,Die eerste rustdag was een flinke aardbeving, met de onzekerheid of het doorging. Ik kan morgenavond zomaar thuis zijn, dacht ik. Vrienden appten dat ze het onverantwoord vonden om door te koersen, maar ik zat er zelf in en vond: we zijn met iets moois bezig, dat wil ik afmaken.’’

Trots

Kopman Wilco Kelderman en Jai Hindley pakten en verloren allebei de roze leiderstrui. ,,Zaterdagavond zat ik bij Jai op de kamer met onze ploegleider. Zo'n jonge gast (24) die zo rijdt, fantastisch om te zien en om bij te mogen zijn. Iedereen was zo trots. Het team heeft het zo goed gedaan, het was echt een rollercoaster deze week. Pieken, dalen, vermoeidheid, maar we zijn heel trots op deze vier weken.’’

Al zal bijvoorbeeld Kelderman ook wel balen van het kwijtraken van de leiderspositie. ,,Dat houd je altijd, dat renners individueel balen. Maar ze hebben alles eruit gehaald. En ik probeer de spanning te vangen. Al die wisselende emoties, dat is zo tof om vast te leggen.’’

Hij zat op de hotelkamers, in de teambus, stond vooraan bij elke finish. Korte video's verschenen al op het youtube-kanaal van Team Sunweb, de documentaire over de laatste week komt maandagochtend online. ,,Ik heb hier een positie verworven, daar ben ik zuinig op. Vanavond eindigen we met een diner, daarna monteer ik de laatste beelden.’’

En daarna? ,,Terug naar Zwolle. Voor vijf dagen. Dan ga ik door naar de Vuelta in Spanje.’’

Volledig scherm Vincent Moes met zijn camera, hier in 2017, het jaar waarin Tom Dumoulin de Giro won. © Vincent Moes