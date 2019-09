Zwollenaar vlucht naar regio voor woning

Zwollenaren vluchten de stad uit op zoek naar een geschikt en betaalbaar huis. De woningmarkt in Hattem zucht onder de toestroom van Zwolse immigranten, blijkt uit een recent onderzoek van het Bureau Stedelijke Planning. Maar de Gelderse gemeente is niet de enige in de regio die overspoeld wordt door Zwollenaren.

Hattem denkt de komende tien jaar dertig procent meer nieuwbouwwoningen dan verwacht nodig te hebben. Vooral door de interesse van Zwollenaren. Schroeft Hattem de woningbouwproductie niet op, dan vissen ‘eigen’ inwoners mogelijk achter het net, omdat huizen weggekaapt worden door Zwollenaren die de IJssel oversteken.

Deze situatie staat niet op zichzelf, want afgelopen voorjaar nog bleek dat de helft van de bewoners van de Hasselter nieuwbouwwijk Om de Weede uit Zwolle komt. De oververhitte Zwolse woningmarkt doet Zwollenaren over de gemeentegrenzen kijken en kopen. En die interesse blijft niet beperkt tot Hattem en Hasselt, blijkt uit Zwolse bevolkingscijfers.

Vertrekkers

Want hoewel Zwolle voor de komende tien jaar vol inzet op nieuwbouw (in totaal wil ze zesduizend extra woningen), vertrekken vooralsnog meer Zwollenaren naar directe buren dan dat er nieuwe inwoners vanuit die gemeenten bij komen. Vooral Kampen (416 verhuizers vanuit Zwolle), Dalfsen (323), Raalte (211) en Hattem (203) zijn in trek, blijkt uit de jaarcijfers van 2018. Er maken weliswaar ook honderden personen de omgekeerde beweging, maar uit geen van deze vier gemeenten is dat aantal groter dan de Zwolse vertrekkers. Zwartewaterland is de enige buurgemeente die meer inwoners levert aan Zwolle dan ze ontvangt.

Quote Vissen mensen vijf keer achter het net, dan gaan ze kijken in plaatsen rond Zwolle’’ Oscar van Schaverbeke, Rodenburg Makelaars

Te weinig aanbod

,,Er staan gewoon veel en veel te weinig woningen te koop in Zwolle’’, zegt Oscar van Schaverbeke van Rodenburg Makelaars. ,,Als je in Zwolle wat rust op de woningmarkt wilt hebben, praat je over zo'n achthonderd te koop staande woningen. Op dit moment zijn het er 230 in de bestaande bouw. Vissen mensen vijf keer achter het net, dan gaan ze kijken in plaatsen rond Zwolle. Niet alleen omdat er meer aanbod is, ook omdat de huizen goedkoper zijn.’’ Nog wel, want Van Schaverbeke ziet hoe Zwolle ook omliggende gemeenten meetrekt. ,,Een nieuwbouwproject in Dalfsen heeft al haast Zwolse prijzen. In Hattem idem dito. Plaatsen die gelieerd zijn aan Zwolle.’’

Met de Zwolse woningbouwplannen in het achterhoofd, verwacht hij dat het op termijn wel goed komt. ,,De ambitie is gigantisch, maar het duurt nog eventjes. En eigenlijk moeten we de woningen nu al hebben.’’ De stikstofproblematiek helpt niet mee, want die zet nieuwbouwprojecten op losse schroeven.

Nieuwkomers