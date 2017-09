Zwollenaar voelt Mexico trillen: Alles begon te schudden

Alles uit je handen laten vallen en naar de straat rennen. Dat was wat Zwollenaar Jaap de Mots (29) vannacht moest doen toen Mexico, waar hij woont, werd opgeschrikt door een aardbeving . De beving had volgens de president een kracht van 8,2 op de schaal van Richter en vond plaats aan de zuidkust van Mexico.

Zelf woont Jaap in de hoofdstad Mexico-Stad. Ook daar was de aardbeving van vannacht goed te voelen. ,, Het luchtalarm ging af en daarna ben ik snel de straat opgegaan'', blik hij terug. ,,Toen begon alles te schudden. Het was de krachtigste aardbeving in 100 jaar. Je volgt de instructies die je geleerd hebt en brengt jezelf in veiligheid. Zo'n beving komt altijd onverwacht. Je maakt dan mensen wakker die liggen te slapen en gaat de straat op. Daar wacht je tot je terug kunt keren naar huis en er zeker van bent dat er geen naschokken meer komen.''

Schade

Terug in huis kan de schade worden opgenomen. Jaap komt tot de conclusie dat hij geluk heeft gehad. ,,Ik had geen schade, maar mijn buurman wel. Daar waren de lampen geklapt, lades uit kasten gerukt en ramen gesprongen.''

Bezorgde familie

In Nederland hopen bezorgde familie en vrienden van Jaap op een reactie vanuit het getroffen land. ,,Via WhatsApp heb ik contact gehad en aangegeven dat ik veilig was'', aldus Jaap. ,,Ze waren blij om dat te horen, want ze weten in Nederland niet wat de impact van zo'n beving is. Gelukkig is het hier in Mexico-Stad niet dramatisch verlopen.''

Quote In Nederland weten ze niet wat de impact van zo'n beving is Jaap de Mots