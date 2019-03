Zwollenaar voor rechter om verkrachting in streekbus

Eén loket voor bij- en nascholing personeel in regio Zwolle

Of het nu gaat om een cursus Duits, bijspijkeren over de nieuwste technieken in de bouw of het voorbereiden van monteurs op waterstofauto's: werkgevers in de regio Zwolle kunnen voortaan bij één loket terecht als ze hun mensen willen bij- of nascholen.