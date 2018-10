Zwollenaar werkt aan parkje met vijftien duurzame 'tiny arken'

Waarom zou je thuis al die kubieke meters blijven verwarmen en onderhouden als je toe kunt met een kleine ruimte? Met dat inzicht speelt Guy Seelmann (48) al enige tijd. Zes jaar bewoont hij nu een ark in het Almelose Kanaal. De boot is zestig jaar oud en niet heel goed geïsoleerd. In plaats van geld steken in een verbouwing heeft Seelmann - in het dagelijks leven vertegenwoordiger bij een vrachtwagendealer - nu zijn zinnen gezet op een nieuwe ark. Gebouwd volgens de principes van de tiny houses. Klein, maar fijn. En zo efficiënt en duurzaam mogelijk. ,,Iedereen heeft het steeds over duurzaamheid. Ik wil er nu echt gevolg aan geven.'' Ook om zijn dochter perspectief te bieden. ,,Ze is elf en mijn oma 94. Als ze de genen van oma heeft, kan ze nog zeker tachtig jaar op aarde rondlopen. Dat vraagt actie van mij. Hoe neem ik mijn verantwoordelijkheid in 't hele klimaatvraagstuk?''