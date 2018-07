Zwollenaar werkt zich vrijwillig uit de naad

Onkruid branden loopt uit de hand in Zwolle: schuur brandt af, asbest in tuinen

15:19 Even onkruid wegbranden in de achtertuin heeft dinsdagmiddag geleid tot een grote ravage achter woningen aan de Ministerlaan in Zwolle-Zuid. Een schuurtje vatte rond 14.00 uur vlam en brandde in zijn geheel uit. Een aantal schuttingen liep zware brandschade op.