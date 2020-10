Zwollenaar worstelt overvaller het huis uit: 'Hij stond ineens met een wapenstok voor de deur’

video Politie pakt 18-jarige jongen op voor woningover­val aan de Obrecht­straat in Zwolle

11:07 De politie heeft een 18-jarige jongen aangehouden in verband met de woningoverval aan de Obrechtstraat in de Zwolse wijk Holtenbroek afgelopen nacht. Wat zich daar precies heeft afgespeeld, is nog onduidelijk.