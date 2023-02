Zwollenaar Zakwan terug uit rampgebied Turkije, mét zijn zusje met Down

indebuurt.nl Nati (35) verloor been door raketaan­val: 'Ik dacht dat het gedaan was'

“Het is augustus en warm. Voor wat frisse lucht zitten we buiten. Ineens klinkt het luchtalarm. Meestal heb je een minuut om weg te vluchten, maar ruim een halve minuut later beginnen explosies. De regel is om gelijk op de grond te liggen, het maakt niet uit waar je bent. Meestal hoor je zo’n vier explosies, nu waren het er zes. Ik voel dat het niet normaal is. We kijken omhoog en zien dat er meer raketten onderweg zijn.”