Zwollenaar zet knotwilg in het zonnetje: ‘Publiekslieveling van Nederland’

IJssel-liefhebber Wim Eikelboom wijdde al heel wat publicaties aan de natuur, maar een boekje over een specifieke boomsoort ontbrak tot op heden. Die is er nu. Onder de veelzeggende ondertitel Karakters in het landschap schreef de Zwollenaar een ode aan de knotwilg.