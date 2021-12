Zwollenaren avonden zoet met kerstpakkettenactie: ‘Heb vandaag nog pakken koffie gehaald’

Video Een weekje eerder vrij, maar toch gaan de kerstfesti­vi­tei­ten op basisscho­len door: ‘Belangrijk voor de kinderen’

Moeten leerlingen van de basisscholen hun kerstfeest of kerstdiner dit jaar missen, nu deze onderwijsinstellingen al een week eerder op slot gaan? Geen zorgen, het grootste deel zal de komende dagen toch nog een deel van de jaarlijkse activiteiten meekrijgen in de klas. Dat blijkt uit een rondvraag van de Stentor. ,,We willen er een gezellig afscheid van maken en leuk de vakantie ingaan.’’

15 december