Zwollenaren geven hun stad een dikke prima

Het is goed wonen in Zwolle volgens inwoners van de stad. Zwollenaren geven hun woonplaats het rapportcijfer 8. Dat blijkt uit het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2018 van de gemeente.

Bijna de helft van de bewoners vindt dat Zwolle vooruit is gegaan ten opzichte van vorig jaar. Voor de toekomst van de stad verwacht 63 procent dat Zwolle zich ook de komende jaren positief blijft ontwikkelen.

Over de gehele linie beoordelen Zwollenaren de leefbaarheid in hun buurt met een 7,6. Dat is ongeveer gelijk aan twee jaar geleden. De verkeersoverlast is gelijk gebleven en de verloedering is gedaald. Op veiligheid scoort Zwolle met een 7,5 beter dan in 2016 (7,3).

Wethouder Michiel van Willigen is tevreden over de uitkomst van het onderzoek. ‘De uitkomst bevestigt dat Zwolle een heel prettige stad is om te wonen, werken en recreëren.’

Aan de hand van de onderwerpen leefbaarheid, veiligheid, fysiek en sociaal is gevraagd naar het beeld van Zwollenaren over de stad en hun eigen buurt. Meer dan 10.000 inwoners deden mee aan het onderzoek.

Buurt verloedert

De wijk Kamperpoort scoort minder gunstig dan Zwolle als geheel. Bewoners vinden vaker dat de buurt verloedert en ervaren de buurt als minder prettig om in te wonen. Er is meer geregistreerd geweld, overlast en vandalisme vergeleken met 2016. De wijk Holtenbroek blijft op de thema's leefbaarheid en sociale gesteldheid achter bij het gemiddelde van Zwolle. Het aantal geregistreerde overlastincidenten is gestegen vergeleken met 2016. Pluspuntje is dat onderlinge spanningen en onveiligheidsgevoelens zijn afgenomen in de buurt.

Ook de wijken Indische buurt, Dieze-West en Dieze-Oost scoren minder hoog dan Zwolle als totaal. Het omgekeerde geldt voor de wijken Veerallee, Spoolde, Schelle en Oldeneel. Qua leefbaarheid en in sociaal opzicht doen deze wijken het beter dan Zwolle gemiddeld.

De buitengebieden, Veerallee en Berkum zijn de buurten waar de beleving van verloedering het laagst is.

Binnenstad

De binnenstad heeft meer buurtproblemen als overlast en criminaliteit dan Zwolle als geheel. Ook is de woonomgeving is van mindere kwaliteit door het gebrek aan groen en parkeergelegenheid en door overlastgevende voorzieningen, zoals cafés en coffeeshops. Wel hebben bewoners gemiddeld een betere sociaal-economische positie dan bewoners van andere wijken. De woningen in de binnenstad zijn populairder geworden in vergelijking met twee jaar geleden.

Wateroverlast

Opvallend is dat in Spoolde en Stadshagen meer wateroverlast wordt ervaren dan in andere wijken. In beide buurten klaagt 35% van de inwoners over water in de tuin.