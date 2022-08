Zwollenaren gezocht voor Zwolse videoclip

‘We blijven van je genieten door rond te lopen en steeds nieuwe dingen van je te ontdekken.’ Zomaar een zin uit een liefdesbrief die door de initiatiefnemers is geschreven over hun liefde en trots voor de Zwolse binnenstad. Zij willen deze liefde graag met anderen delen en samen verder bouwen aan een nóg mooiere binnenstad waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Samen met zoveel mogelijk andere Zwollenaren gaan zij daarom een videoclip opnemen van een lied óver de liefde voor de stad.

Ontstaan

Eén van de initiatiefnemers, Micky van Berne, vertelt: ,,Voor een project van het Buurtcultuurfonds maakten we een wandeling door de binnenstad. We spraken vol lof over alles wat we er zo fijn aan vinden. Daar is de liefdesbrief uit ontstaan als ode aan de binnenstad. Vanuit het brengen van die ode hebben we met drie binnenstadbewoners het plan opgevat om een project te laten ontstaan: ‘Stad, ik ben thuis!’”.