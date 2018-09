Zwollenaren klagen politie aan || Dankzij dove Jitske is Dr. Poll straks voor iedereen

PEC Zwolle wil wedstrijd tegen Vitesse ook zonder politie-in­zet spelen

12:36 De wedstrijd PEC Zwolle-Vitesse van komende zondag lijkt niet in gevaar te komen door de aangekondigde politiestaking. De Zwolse club is in gesprek met politie en gemeente, maar stelt in staat te zijn om de wedstrijd ook zonder politie-inzet te kunnen spelen.